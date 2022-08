Ein Gericht in Trier hat den Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, der am 1. Dezember 2020 mit seinem Wagen durch die Fußgängerzone der Domstadt gerast war und so mehrere Menschen getötet hatte. Untergebracht werden soll er demnach in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus.

Kaum Chancen auf Rückkehr in Freiheit

Zu den praktischen Folgen des Urteils erläuterte die Staatsanwaltschaft: Wenn es rechtskräftig wird, kommt der Mann in die Psychiatrie. Dort muss er bleiben, bis ihn ein Sachverständiger als geheilt einstuft. Falls das jemals passiert, müsste der Amokfahrer anschließend ins normale Gefängnis. Ob er dort noch zu Lebzeiten wieder herausdarf, würde erstmals nach 15 Jahren geprüft. Allerdings hat das Gericht festgeschrieben, dass seine Schuld besonders schwer wiegt. Das bedeutet: Seine Chancen auf eine vorzeitige Entlassung stehen deutlich schlechter.

Der für den Fall zuständige Oberstaatsanwalt Eric Samel sagte: Der 52-Jährige dürfte somit „wohl eher nicht mehr aus dem Vollzug kommen“. Der Jurist hatte den Amokfahrer wegen fünffachen Mordes, versuchten Mordes in 18 Fällen sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung in 14 Fällen angeklagt. Verteidigt hat ihn im Prozess dann ein Anwalt aus der Pfalz.

Bizarre Wahnvorstellungen

Nach dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen leidet der 52-Jährige an einer paranoiden Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen. Er ist demnach vermindert schuldfähig und gilt als gemeingefährlich. Der Angeklagte sehe sich als Opfer „eines großangelegten Komplotts des Staates“ gegen ihn und fühle sich verfolgt, abgehört und beobachtet, hatte der Experte berichtet. An den Tatzeitraum will der Amokfahrer keine Erinnerung haben.

Der gelernte Elektroinstallateur hat den ganzen Prozess über zu den Vorwürfen geschwiegen. Laut Anklage war er zur Tatzeit alleinstehend, arbeitslos, ohne festen Wohnsitz und durch seine persönlichen Lebensumstände frustriert.