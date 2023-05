Glimpfliches Ende nach Alarm

Für etwa zwei Stunden herrschte rund um die Berufsbildende Schule in Landau helle Aufregung. Der Grund: Ein Amokalarm war ausgelöst worden. Immer mehr Polizeikräfte trafen in der August-Croissant-Straße ein. Was war da genau los?

Kardex investiert in Werkserweiterung

Der Lagersystem-Hersteller Kardex-Remstar erweitert sein Gelände in Bellheim und baut eine große Halle mit Bürotrakt. Auch die Produktion wird optimiert.

B10-Anrainer stöhnen

Zehn Wochen lang wird auf der B10 bei Annweiler gearbeitet. Heißt: zehn Wochen lang schiebt sich die aus Richtung Pirmasens kommende Lawine durch die Südpfalz. Der LBM äußert sich zu den wichtigsten Fragen.

Dreyer setzt auf Geothermie

Das angebliche Heizungsverbot hat die Bundesbürger verunsichert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer macht Mut, dass es bezahlbare Lösungen geben werde. Und sie hofft, dass im Oberrheingraben ein großer Schatz gehoben werden kann.

Pflegebranche unter Druck

„Wir haben keinen Pflegenotstand, sondern eine Pflegekatastrophe.“ So drastisch bezeichnet die Pflegedienstleiterin der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim, den aktuellen Zustand in der Branche.

Parkgebühren für Anwohner könnten Loch stopfen

Ein Großteil der rheinland-pfälzischen Kommunen ist verschuldet. Weingarten gehört dazu. Das Land will helfen, stellt aber Forderungen.

Ab in den Tunnel

RHEINPFALZ-Leseraktion: Seit September 2021 wird zwischen Bad Bergzabern und Dörrenbach ein riesiger Tunnel in den Berg getrieben. Bis zum Durchstich fehlt nicht mehr viel. Wann es so weit ist und wie es derzeit im Stollen aussieht, erklärt Ulrich Hengen bei einer Baustellentour.