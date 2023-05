[Aktualisierung: 12.45 Uhr] Der Amokalarm an der Berufsbildenden Schule (BBS) in der August-Croissant-Straße in Landau war ein Fehlalarm. Das Signal war gegen 9.50 Uhr ein ausgelöst worden Die Durchsuchung des Schulgebäudes sei mittlerweile aber abgeschlossen, teilt die Polizei mit. Die Schule war weitläufig abgesperrt worden. Die Sperrungen sollen nach und nach aufgehoben werden. Alle Personen, die sich im Gebäude befinden, können dieses verlassen und werden mit Bussen zur Festhalle in Landau gebracht. Dort wurde auch ein psychologischer Dienst eingerichtet. Die Ermittlungen, wie und warum der Alarm ausgelöst wurde, dauern derzeit an.