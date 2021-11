Ein vermeintlicher Amok-Alarm hat am Montag gegen 9.45 Uhr für Aufregung im Gymnasium am Kaiserdom gesorgt. Laut Schulleiter Hartmut Loos hat ein Handwerker versehentlich die Alarmierung ausgelöst, die für den Fall einer Gefahr im Schulgebäude vereinbart ist. Es sei gleich klar gewesen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, aber für einige Zeit habe in manchen Teilen des Hauses Unklarheit darüber geherrscht, berichtet Loos. Die Lehrer hätten in ihren Klassen die vorgegeben Maßnahmen eingeleitet, wie Verschließen der Säle und Rückzug in geschütztere Bereiche. Die Polizei sei informiert gewesen. „Die Minuten der Ungewissheit waren natürlich sehr belastend für die Schülerinnen und Schüler“, erklärt Loos. Die Schulleitung habe besonders darunter Leidenden angeboten, an diesem Tag nach Hause zu gehen oder die Angelegenheit im Klassenverband aufzuarbeiten. Zur Ursache teilte Loos mit, dass der Handwerker eigentlich die Funktionalität der Anlage testen wollte und irrtümlich davon ausgegangen sei, er habe die Steuerung abgeschaltet.