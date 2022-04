Die Amerikanische Faulbrut ist an einem Bienenstand im Landkreis Südliche Weinstraße ausgebrochen. Das teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Bei dieser anzeigepflichtigen Bienenseuche befällt der Krankheitserreger, ein Bakterium, die Larven der Bienenbrut und richtet große Schäden in betroffenen Bienenstöcken an. Für den Menschen ist der Krankheitserreger, auch der Verzehr des Honigs, völlig ungefährlich.

Das Gebiet um die Gemeinde Hainfeld wird zum Sperrbezirk erklärt. Es wird im Norden begrenzt durch die L 506, die von Weyher bis Ortseingang Edesheim führt. In südlicher Richtung weiter zum Modenbach, danach in westlicher Richtung bis zum Freibad Edesheim.

Hohe Bußgelder drohen

Aufgrund der schnellen Ausbreitung ist die strikte Bekämpfung der Seuche gesetzlich vorgeschrieben. Für den Sperrbezirk gilt deshalb: Alle Besitzer von Bienenvölkern müssen unverzüglich sowohl Anzahl als auch Standorte der Bienenvölker bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft in Landau anzeigen. Außerdem sollen Bienenvölker und Bienenstände auf die Faulbrut amtstierärztlich untersucht werden. Bewegliche Bienenstände dürfen weder von ihrem Standort entfernt, noch dürfen neue Bienenvölker in den Sperrbezirk gebracht werden.

Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften sollen ebenfalls nicht entfernt werden. Das gilt nicht für Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, wenn sie unter der Kennzeichnung „Seuchenwachs“ an Betriebe abgegeben werden, die über die erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfügen, abgegeben werden. Auch Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist, ist von der Regelung ausgeschlossen. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung können laut Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro geahndet werden.