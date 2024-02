Das wird eine spektakuläre Halftime-Show! Der Sänger Mark Forster wird am 11. Februar in der Halbzeit von „American Ice Football“ auftreten. Das teilte der Sender RTL mit. Der Pfälzer performt bei seinem Auftritt in der Mannheimer SAP-Arena Hits aus seiner kommenden Arena-Tour. Darüber hinaus wird es laut RTL noch die ein oder andere musikalische Überraschung geben.

Die Show „American Ice Football“ wird live im Fernsehen übertragen und von Stefan Raab produziert. Vier Promi-Mannschaften spielen um die begehrte Football-Trophäe. Die „Westside Wessis“, die „Eastside Eastie Boys“, die „Northcoast Naughties“ und die „Southside Smoothies“ treten bei American Football on Ice mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung zum Titelkampf an. Unter anderem werden sich Ex-Turner Fabian Hambüchen, Ex-Fußballer Thorsten Legat und Ex-Boxer Axel Stein aufs Eis wagen. Allen Promis stehen jeweils ein Football-Profi und ein Trainer zur Seite.

Moderiert wird die Show von dem Showmaster Elton. Kommentator des Großevents ist NFL-Fachmann Frank Buschmann, Field-Reporterin ist Mona Stevens, Quarterback beim Frauenfootballteam Saarland LadyCanes und der deutschen Frauenfootball-Nationalmannschaft sowie NFL-Expertin bei RTL. Im Anschluss gibt es in der Halle das größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl.

American Ice Football, am Sonntag, 11. Februar, 20:15 Uhr, live bei RTL