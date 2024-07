Die invasive Ameisenart „Tapinoma Magnum“ hat die Südpfalz erreicht. Die Verbandsgemeindeverwaltung in Herxheim warnt vor einer Superkolonie der fremden Ameise im Ortszentrum. Behörden und Anwohner sollen bei der Bekämpfung des Insekts gemeinsam agieren. Kolonien von Tapinoma Magnum waren 2023 in Limburgerhof und 2022 in Neustadt entdeckt worden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier