Die Ameisen kommen aus jeder Ritze

Möchten Sie mit Ameisen duschen? Ursula Britting-Schneider auch nicht. Die Landauerin kämpft seit Jahren gegen die Invasion der Ameisenart Tapinoma Magnum. Andernorts herrscht Alarmstimmung. Die Stadt Landau sieht keinen Handlungsbedarf.

Wo Bakterien Schwerstarbeit leisten

Buchmann ist eine Südpfälzer Institution. Seit 126 Jahren wird in der riesigen Fabrik in Sarnstall Karton hergestellt. Und dafür braucht es Massen an Wasser. Wie dieses gereinigt wird, bevor es zurück in die Queich kommt, erfuhren nun unsere Leser. Auch drei alte Buchmänner wollten sich den Rundgang nicht entgehen lassen.

Verfassungsschutz beobachtet IGMG immer noch

Der Migrationsbeirat Germersheims möchte den Integrationspreis an Milli Görüs verleihen. In mehreren Bundesländern wird die Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet. Der hat eine klare Meinung.

In Kuhardt darf wieder gerockt werden

Nach fünf Jahren Zwangspause war es endlich wieder so weit: Röhrende Motoren und kreischende E-Gitarren auf dem Platz am Rheinberg. Der Kuhardter Musikverein Lyra lud zum Rock-and-Bikes-Festival ein. Aber nicht alles ist wie früher.