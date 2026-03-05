In und an der Amazon-Logistikhalle auf dem Steitzhof schreiten die Bauarbeiten voran. Das Unternehmen stellt eine zweite Anwerbephase für Personal in Aussicht.

Pirmasens und die Verbandsgemeinde Rodalben legen einen Radweg von der B10 zur Ruhbank an. Damit können sie die maroden Asphaltzufahrten zum Beckenhof sanieren.

Trotz der Eskalation im Nahen Osten wollen die Zweibrücker Stadtwerke für dieses Jahr ihre Preise fürs Gas nicht erhöhen.

So kurze Leerstände gibt es in Pirmasens selten: Nur rund zwei Monate nach Schließung des „Mythos“ hat dort eine neue Kneipe eröffnet. Das Pfeilewerfen steht im Mittelpunkt.

Durch die Schließung von FWB Kunststofftechnik in Pirmasens verlieren Dutzende Mitarbeiter ihren Job. Gewerkschaftsvertreter bedauern das Aus – und kritisieren den Mutterkonzern Hella.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land setzt auf die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen. Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist sie treibende Kraft.

Zweibrücken hat nicht mehr alle Buchstaben auf dem Stempel. Nein, kein verkehrtes Wortspiel. Das ist tatsächlich so passiert. Auf manchen Briefwahlunterlagen fehlte im Stadtnamen ausgerechnet jener Buchstabe, der aus zwei Ufern erst eine Verbindung macht.

Wo heute der Verkehr auf der B10 rauscht, stand einst bei Münchweiler der Hombrunnerhof. Die Chronik eines verschwundenen Ortes, wo früher Promis Antiquitäten kauften.