Amazon wird die Riesenhalle am Steitzhof nutzen – allerdings nur vorübergehend. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Der weltweit agierende Onlinehändler Amazon werde die Halle ab Oktober für drei Monate als Sortierzentrum nutzen. In diesem Zeitraum sollen rund 200 Menschen in der neu gebauten Halle arbeiten. Wie der Amazon-Sprecher erklärt, werden in dem Sortierzentrum ankommende Pakete für den weiteren Versand nach regionalen Auslieferungsgebieten sortiert. Der Standort sei kein Lager oder Zwischenpuffer, betont das Unternehmen. Die Pakete kämen aus dem „europäischen Logistiknetzwerk“, würden sortiert und an Verteilzentren für die Zustellung an die Kunden weitergeleitet. Sortiert werde sowohl händisch als auch automatisiert.