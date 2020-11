Der Onlineversandhändler Amazon ist im Gespräch für eine Ansiedlung in Ramstein-Miesenbach. Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) wollte dies gegenüber der RHEINPFALZ allerdings nicht bestätigen. In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend teilte Hechler mit, dass es zwar bereits einen Bauantrag für das Grundstück im Industriezentrum Westrich gebe, aber noch zwei Interessenten im Rennen seien.

Dennoch könnte die Größe der geplanten Halle – sie soll laut Antrag 72 Meter lang, 102 Meter breit und 15 Meter hoch werden – sowie die benötigten 700 Stellplätze ein Hinweis auf den Versandhändler sein. Würde Amazon ein Auslieferungszentrum in Ramstein-Miesenbach bauen, könnten in der Stadt mittelfristig zwischen 200 und 300 Arbeitsplätze entstehen.

Wie berichtet, will Amazon auch in Kaiserslautern bauen. In dem geplanten Logistikzentrum sollen bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen.