Die Meisterschaftsrunde 2021/22 soll in den Klassen des Südwestdeutschen Fußball-Verbands (Verbandsliga abwärts) am Wochenende 14./15. August beginnen. Zuvor sollen Pokalspiele ausgetragen werden. Dies schlägt der Spielausschuss dem Präsidium vor dessen Sitzung an diesem Montag vor.