Die Verbandsliga Südwest, die höchste Klasse im Bereich des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes (SWFV), startet wohl am ersten September-Wochenende in die neue Saison. Das geht aus dem Rahmenterminplan für beide Staffeln hervor, der in der Vereinsvertretersitzung am kommenden Montag in Hohenecken besprochen wird. Demnach würde die Partie TSV Gau-Odernheim - FC Basara Mainz am Freitagabend, 4. September, in der Gruppe 2 der geteilten Liga die Saison eröffnen. Auch die meisten Ligen darunter wollen an diesem Wochenende in die Runde starten, ebenso wie die Regionalliga Südwest und die beiden Gruppen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.