Zwei Männer im Alter von 27 und 18 Jahren sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 kurz vor der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Geländewagens war am frühen Freitagabend am Steuer eingeschlafen, wie ein Polizeisprecher sagte. Er geriet mit seinem Fahrzeug von der linken auf die rechte Fahrspur und krachte ungebremst in das Heck eines Lastwagens. An dem Geländewagen, in dem auch der 18-Jährige saß, entstand ein Totalschaden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.