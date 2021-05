Lichtpunkte, die aufgereiht wie an einer Perlenschnur über den Nachthimmel ziehen, waren in den letzten Tagen auch von der Pfalz aus zu sehen. Es sind Satelliten des Starlink-Projektes, sagt Herbert Dressler vom Arbeitskreis Astronomie der Naturforschungs-Organisation Pollichia.

Der Hintergrund: Der amerikanische Tesla-Chef Elon Musk will mit seinem Unternehmen SpaceX einen weltweiten Internetzugang aufbauen. Dazu sollen in den nächsten Jahren bis zu 12.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Mit jeder Rakete werden mehrere Dutzend auf einmal ausgesetzt. Allein bei der am 22. April gestarteten Starlink 6 waren es 60 Flugkörper auf einen Schlag.

Um 22.03 Uhr könnten die Satelliten wieder über der Pfalz auftauchen

Die Satelliten fliegen hintereinander und in vergleichsweise niedriger Höhe. Deshalb sind sie leicht als Lichtpunkte auszumachen. An diesem Samstagabend könnten die Flugkörper am Himmel über der Pfalz mit viel Glück ab etwa 22.03 Uhr für ein bis zwei Minuten aus Westsüdwest kommend in Richtung Südsüdwest ziehend zu beobachten sein. Vorausgesetzt, es schieben sich keine Wolken zwischen den Beobachter und die Satelliten. Pollichia-Experte Dressler befürchtet allerdings, dass sich die Flugkörper dieses Mal zu dicht am Horizont bewegen und deshalb wegen des Restlichtes der Sonne kaum auszumachen sein könnten.

Im Internet gibt es weitere Beobachtungstipps

Über die Internetseite heavens-above.com und dort unter „Satelliten“ sowie „Starlink passes for all objects from a launch“ lassen sich die nächsten Beobachtungsmöglichkeiten abrufen. Ab etwa 20 Grad über dem Horizont dürften die Satelliten gut zu erkennen sein, rät Herbert Dressler.