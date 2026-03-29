Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) erneuert in der Langstraße einen Mischwasser-Hausanschluss, um die Abwasserinfrastruktur instand zu halten. Die Bauarbeiten starten am Montag, 30. März, und sollen bis Freitag, 10. April, abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird die Langstraße vollständig für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Fußgänger können die Baustelle jedoch weiterhin passieren. Dies teilte der EWL mit. Überprüft werden auch die angeschlossenen Leitungen der Regenfallrohre, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. Ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, entscheidet der Betrieb während des Bauverlaufs. Aufgrund der Straßensperrung können Entsorgungsfahrzeuge die Grundstücke im Baustellenbereich nicht erreichen. Daher hat der EWL zentrale Sammelstellen für die Abfalltonnen der Anwohner eingerichtet. Diese befinden sich an den Kreuzungen Langstraße/Westring und Langstraße/Waffenstraße. Anwohner werden gebeten, ihre Abfallbehälter dorthin zu bringen.