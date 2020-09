In der Tarifauseinandersetzung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beim Bund und bei den Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi für diesen Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen an mehreren Kliniken in der Pfalz auf. Laut einer Gewerkschaftssprecherin sollen Streikaktionen am Klinikum Ludwigshafen, am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern sowie am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens stattfinden.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, beziehungsweise einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zwei Verhandlungsrunden blieben bisher ergebnislos.