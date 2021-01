Die Straßenmeisterei Speyer wird zwischen 1. und 28. Februar Gehölzpflegearbeiten an Bauwerken im Bereich Lingenfeld und Germersheim durchführen. Es handelt sich dabei um vier Straßenbauwerke beim Kreuz B9/B35. Es wird einmal die Ausfahrt Lingenfeld von Speyer her kommend gesperrt. Sonst wird die rechte Fahrspur am jeweiligen Bauwerk eingeengt. Weitere Einschränkungen sind laut Landesbetrieb Mobilität nicht vorgesehen.