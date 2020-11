Für Donnerstag, 19. November, ist von 8.30 bis 17 Uhr eine Tagesbaustelle an zwei Brücken an der Autobahn 8 bei Neunkirchen angekündigt. Betroffen ist die A8 in beide Fahrtrichtungen zwischen den Ausfahrten Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt. Dann bleibt an den beiden Baustellen, die am Donnerstag nacheinander abgearbeitet werden, für den Verkehr nur eine Fahrspur. Begonnen wird an der Landertalbrücke. Anschließend gehen die Arbeiten an der Brücke an der Anschlussstelle Wellesweiler weiter. Während der Ausführung der Arbeiten wird der jeweilige rechte Fahrstreifen zeitweise für den Verkehr gesperrt.