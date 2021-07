Die Angestellten der Sparda-Banken sind nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden ab Dienstag zu eintägigen Streiks aufgerufen. Der Arbeitskampf startet in Hannover und Baden-Württemberg. Am Mittwoch ist er für die Filialen in Hamburg vorgesehen, am Donnerstag bei der Sparda-Bank Südwest inklusive der Filialen in der Pfalz. Laut Verdi legte die Arbeitgeberseite bisher kein Angebot vor, sondern kündigte „tiefe Einschnitte“ an, beispielsweise einen Verzicht auf Gehaltserhöhungen für mindestens zwei Jahre. Einen Kündigungsschutz für diese Zeit wollten die Sparda-Banken demnach nicht gewähren. „Wir haben bei den bisherigen Verhandlungsrunden nur Zeit verloren und null Angebote der Arbeitgeberseite erhalten“, kritisierte der Verdi-Verhandlungsführer Kevin Voss am Montag. Verdi fordert 3,5 Prozent mehr Gehalt, 50 Euro mehr Ausbildungsvergütung im Monat und einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Laut Verdi kündigte die Arbeitgeberseite „tiefe Einschnitte“ an, etwa einen Verzicht auf Gehaltserhöhungen für mindestens zwei Jahre. Einen Kündigungsschutz will sie laut Verdi nicht gewähren.