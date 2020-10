Die Auseinandersetzung in der aktuellen Tarifrunde des öffentlichen Dienstes wird am Donnerstag Auswirkungen auf die Sparkassen in der Westpfalz haben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Kreissparkasse Kaiserslautern, Stadtsparkasse Kaiserslautern, Kreissparkasse Kusel und Sparkasse Südwestpfalz zum Streik aufgerufen. Zeitgleich findet in Berlin der Verhandlungstisch der Sparkassen statt. In Kusel soll es eine Demonstration geben, zu der auch die Bankmitarbeiter aus Kaiserslautern erwartet werden, teilt Verdi mit. Gestartet wird um 9.15 Uhr mit einer Umstellung der dortigen Kreissparkasse. Danach bewegt sich der Demozug durch die Innenstadt zum Rathaus, Kreisverwaltung und zurück.

Die Streiks sind laut Verdi „eine Reaktion auf die Verweigerungshaltung der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände“. Diese hatten in der Verhandlungsrunde am 19./20. September in Potsdam kein Angebot vorgelegt. Verdi fordert in der Tarifauseinandersetzung eine Anhebung der Gehälter um 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro.