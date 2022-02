Aufgrund der Sturmwarnung für Rheinland-Pfalz findet am Donnerstag am Leibniz-Gymnasium in Neustadt kein Präsenzunterricht statt. Das teilte die Schule am Mittwochnachmittag mit. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei auch die exponierte Lage am Berg gewesen. Die Lehrer würden bis 8 Uhr Arbeitsaufträge in die Cloud stellen oder Unterricht über die Plattformen Mumble und BigBlueButton anbieten. Für Kinder, deren Eltern ein Betreuungsproblem haben, werde es eine Notbetreuung geben. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hatte zuvor bekanntgegeben, dass Eltern nach eigenem Ermessen darüber entscheiden sollten, ihre Kinder zuhause zu behalten.