Hubertus von Korn, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, beantwortet am Dienstag, 1. Juni, von 16 bis 17 Uhr am RHEINPFALZ-Telefon Fragen zum Thema Krankenhausaufenthalt in Corona-Zeiten. Weil er immer öfter Patienten behandeln muss, deren Zustand schlechter ist als er sein müsste, geht es eine Stunde lang um Fragen zu Herz- und Kreislauferkrankungen im Zusammenhang mit Covid 19. Denn obwohl die Zahl der behandelten Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten rückläufig sei, ändere das nichts an der Häufigkeit der Erkrankungen. „Wenn die Patienten zu spät zu uns kommen, wird die Krankheit immer schlimmer“, warnt von Korn. Die Angst, sich im Krankenhaus mit Covid 19 zu infizieren, sei unbegründet: Es gebe ausgeklügelte Hygiene- und Isolationskonzepte am Neustadter Krankenhaus. Erreichbar ist der Kardiologe unter der Rufnummer 06321/8903-34.