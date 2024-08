Das Entenrennen im Wasserlauf des Woogbachs ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil des Altstadtfests, das dieses Jahr am 6. und 7. September gefeiert wird. Ab Donnerstag, 22. August, werden die für das Rennen am 7. September benötigten Enten in den Bürgerbüros der Stadt und im Stadtwerke-Kundenzentrum verkauft. Jede der 1500 bunten Enten mit den Namen Fritzi und Farbmix wird einer Person namentlich zugeordnet. Das Rennen beginnt an dem Samstag um 15 Uhr, bereits ab 14 Uhr können die Enten von der Salzturmbrücke zu Wasser gelassen werden.

Die Glücklichen, deren Enten beim Zieleinlauf den Schnabel vorn haben, bekommen die von den Stadtwerken gestifteten Preise gegen 15.45 Uhr bei der Siegerehrung an der Bühne im Hasenpfuhl. Anerkennungspreise werden auch für besondere Enten-Outfits vergeben. Boote und ähnliche Ausstattungen für die Enten sind beim Rennen nicht zugelassen, weil sie den Hindernisparcours der Rennstrecke verstopfen.

Erlös kommt sozialen Zwecken zugute

Die Erlöse, die durch den Verkauf der Enten eingenommen werden, kommen sozialen Zwecken zugute. In diesem Jahr wollen die SWS beim Verteilen des Geldes neue Wege gehen und informieren, dass gemeinnützige Vereine, Schulen und Kitas nicht nur von den Enten-Einnahmen profitieren, sondern über die Plattform der Speyer Crowd größere Summen für ihre sportlichen, sozialen und kulturellen Projekte sammeln können. Für die ersten drei Projekte gibt es einen Startzuschuss von je 300 Euro. Bewerbungsschluss ist am 20. September 2024. Mehr Informationen gibt’s unter www.speyer-crowd.de/entenrennen2024.