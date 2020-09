Pommes rot-weiß – so mögen das viele Menschen. Pommes mit Cola – das ist nicht jedermanns Geschmack. Sicherlich nicht der eines 26-Jährigen, denn nachdem eine 26-Jährige in der Nacht auf Mittwoch an einem Imbiss in der Altstadt ihre Cola in dessen Pommes schüttete, eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen. Wie die Polizei berichtet, flogen Plastikbecher durch die Luft, es kam zu einer Rangelei und ein 33-Jähriger verletzte zwei Personen.

Polizei trifft die Beteiligten in der Steinstraße

Die Beteiligten wurden von der Polizei in der Steinstraße angetroffen. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Den laut Polizei teilweise alkoholisierten und aggressiven Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Weil die 26-Jährige und ein 34-Jähriger der Anordnung nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahme beleidigten die Festgenommenen die Einsatzkräfte. Sie erwartet nun auch eine Strafanzeige.