Die Altriperin Nastasja Schunk (BASF-TC Ludwigshafen), die im August 17 Jahre alt wird, trumpft bei der German Ladies’ Series im Tennis weiter auf. Schon überraschend als jüngste Spielerin ins Halbfinale eingezogen, schlug sie in ihrem Auftaktmatch am Mittwoch in Darmstadt die 25 Jahre alte Hamburgerin Tamara Korpatsch mit 6:4 und 7:6.

„Direkt drin im Spiel“

Ihr Vorteil: Sie hat in dieser Vorschlussrunde nichts zu verlieren, kann ohne Druck von außen aufspielen. „Aber natürlich will man immer gewinnen, macht sich selbst den Druck“, sagte Nastasja nach dem Spiel. „Ich war direkt drin im Spiel, hatte eine sehr gute Sicherheit in den Schlägen. Es war regnerisch, was eher für Tamara sprach, aber letztlich spielte ich besser als damals beim ersten Match dieser Serie, das ich Mitte Juni gegen sie noch verlor“, sagte sie.

Schunk, die seit ihrem Wechsel vor einem halben Jahr aus Leimen zu Trainer Denis Gremlmayr zum BAST-TC riesen Fortschritte machte, trifft am Donnerstag in Darmstadt auf Anna-Lena Friedsam aus Andernach.