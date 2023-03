[aktualisiert: 17:40 Uhr] Die Altriper Fähre ist wieder in Betrieb. Wegen eines Auffahrunfalls an Deck war dieser am Freitagnachmittag eingestellt worden. „Das Gemisch aus Dieselöl und Regenwasser hat das Deck in eine Rutschbahn verwandelt“, sagt Jürgen Jacob, Geschäftsführer der Altriper Fähre GmbH. Das Boot stand zu diesem Zeitpunkt auf Altriper Seite und konnte noch geräumt werden, bevor die Feuerwehr mit Bindemittel anrückte. Am frühen Abend gab Jacob dann Entwarnung und teilte mit, dass das Schiff sauber und wieder im Einsatz sei. „Seit zehn Minuten ungefähr.“ Jacob wusste nun auch mehr zum Hintergrund des Unfalls: Ein Kleinlastwagen hatte von der B38 in Mannheim bis ins Gewerbegebiet Öl verloren und einen rutschigen Film hinterlassen. An Bord der Fähre konnte ein Fahrer nicht mehr bremsen, touchierte einen anderen Wagen und die Schranke der Fähre.