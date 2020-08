Unbekannte haben Altreifen am Rande einer Weinbergszeile nahe Klingenmünster entsorgt. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat in der Zeit vom 5. bis zum 12. August ereignet. Die Verursacher hatten die Reifen sogar teilweise aufgeschnitten, um die Gummireifen von den Felgen zu trennen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.