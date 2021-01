Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwägt den Verkauf von Staatsbeteiligungen, um die hohen Kosten der Corona-Krise zu finanzieren.

„Der Wert der staatlichen Beteiligungen ist in den letzten Jahren ordentlich gewachsen. Deshalb sollten wir prüfen, welche staatlichen Beteiligungen zurückgefahren werden können“, sagte Altmaier der „Welt am Sonntag“. Der Minister sprach sich dagegen aus, als Alternative für höhere Einnahmen die Steuern zu erhöhen: „Je schneller die Wirtschaft wieder in Gang kommt und ihre Selbstheilungskräfte wirken lassen kann, umso mehr wachsen die Steuereinnahmen, ohne dass wir die Steuern erhöhen müssen.“

Der Bund hält Staatsbeteiligungen in Milliardenhöhe, etwa an der Lufthansa, der Commerzbank, an Bahn, Post und Telekom sowie am Strom-Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz.