In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei Speyer mitgeteilt, dass sich verdächtige Personen an einem Altkleidercontainer in Otterstadt aufhielten und dort Kleidung ausräumen würden. Vor Ort entdeckten die Beamten nicht nur auf dem Boden liegende Kleidungsstücke und aufgerissene Tüten, sondern auch drei Tatverdächtige, die erfolglos versuchten, sich hinter dem Container zu verstecken. Nachdem deren Identität festgestellt worden war, wurde eine Sicherheitsleistung festgelegt und ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.