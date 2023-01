Hochglanz Fotos, die perfekte Morgenroutine und trainierte Körper ohne jeden Schönheitsmakel: Auf sozialen Netzwerken wie Instagram, Tik Tok und Co. kursieren oft stark bearbeitete Bilder oder Videos. Die meisten User zeigen sich dort nur in vorteilhaften Situationen und Posen. Die Folge: Soziale Netzwerke können ein völlig falsches Bild von der Realität zeichnen, Nutzer damit enorm unter Druck setzen und am Ende sogar krank machen und Depressionen auslösen.

Wer authentischen Content im Netz sucht, kann sich seit einiger Zeit aber freuen. Seit Sommer 2022 erobert eine Social-Media-App den deutschen Markt. „Be Real“ hießt sie, zu deutsch „sei authentisch“. Genau das ist auch das Konzept der Plattform, die es zunächst in den USA und Großbritannien, mittlerweile aber auch an die Spitze der deutschen Download Charts geschafft hat. Idee der französischen App-Entwickler war es, eine Plattform anzubieten, die sich bewusst gegen die „perfekte Optik“ stellt und den Nutzern durch unbearbeitete Momentaufnahmen ein gutes Gefühl geben soll.

Zufällige Aufforderung zum Posten

Und so funktioniert das Konzept von „Be Real“: Einmal am Tag werden alle Benutzer gleichzeitig zu einer täglich wechselnden und zufälligen Uhrzeit aufgefordert, innerhalb von zwei Minuten ein Foto sowohl mit der Front- als auch der Hauptkamera des Mobiltelefons aufzunehmen. Damit sollen sie anderen Nutzern zeigen, was sie gerade tun und was sie dabei sehen. Die Bilder können dabei nicht bearbeitet werden. Außerdem wird angezeigt, wie viele Versuche der Nutzer für ein Bild gebraucht hat und ob er den Post innerhalb der zwei Minuten oder verspätet gepostet war.

Was vielleicht etwas stressig klingt, ist tatsächlich eine nette Abwechslung für die Social-Media-Blase. Denn dadurch wird einem ganz deutlich bewusst: Auch bei anderen Nutzern besteht das Leben nicht aus aneinander gereihten Höhepunkten wie Urlauben, Partys und Ausflügen. Dem Publikum wird ein Einblick in das echte Leben gewährt. Man kann den „Be Real“- Alarm aber auch problemlos aussetzen oder sich für einen späteren Moment aufheben.

Keine Screenshots erlaubt

Auch mit seinen Freunden und Bekannten kann man sich in der App, die es übrigens schon seit 2020 gibt, austauschen. Das geht hauptsächlich, indem man mit selbst fotografierten Emojis auf das aktuellste Bild reagiert. Ältere Beiträge lassen sich nämlich nicht mehr aufrufen. Es gibt keine Filter- oder Bearbeitungsfunktionen, die App wirbt auch aktiv damit, dass sie niemanden berühmt macht. Bei einigen Beiträgen ist das vielleicht auch besser so. Nutzer müssen sich jedoch keine Sorgen machen. Ähnlich wie bei der App Snapchat bekommen Nutzer gemeldet, wenn ein anderer einen Screenshot von einem Beitrag macht. Somit soll garantiert werden, dass besonders peinliche „Be Reals“ nicht unwissentlich dort landen, wo sie nicht hingehören.

Im Netz gibt es bereits viele Parodien auf die App, ob auf Youtube oder Twitter. Hier werden besonders kuriose Beiträge der App geteilt.

