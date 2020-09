Weihnachtsweg statt Weihnachtsmarkt: So lautet der Arbeitstitel, unter dem die Neustadter Tourist, Kongress- und Saalbau (TKS) GmbH über ein Konzept für adventliches Vergnügen in Corona-Zeiten nachdenkt. Erste Informationen gab es am Montag für den Stadtvorstand. Im Anschluss hat der TKS-Aufsichtsrat am Mittwochabend nichtöffentlich über die Ideen beraten. Dass auf jeden Fall ein Angebot gemacht wird, sei sicher, so Aufsichtsratsvorsitzender Markus Penn auf RHEINPFALZ-Anfrage. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Pandemie bis dahin nicht wieder verschärft habe.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.