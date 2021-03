Wegen der hohen Anzahl an Neuinfektionen ändert die Stadt Pirmasens ab Samstag die Besucherregeln für Alten- und Behindertenwohnheimen. Laut Verordnung muss jeder Besucher vor Ort einen Antigen-Schnelltest machen. Ist dieser negativ, kann die Einrichtung betreten werden. Wie schon bisher gilt unverändert: Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen täglich bis zu zwei Besucher ohne zeitliche Begrenzung empfangen. In Einrichtung zur Eingliederungshilfe, dazu zählen etwa Wohnheime für Behinderte, dürfen laut Pressemitteilung der Stadt Bewohner täglich höchstens einen Gast für maximal eine Stunde empfangen. Härte- und Sterbefälle sind hiervon ausgenommen. Der Besuch ist nur mit Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95) gestattet. Die Änderung der Besuchsregeln ist gemäß aktueller Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz notwendig, da die Sieben-Tage-Inzidenz in Pirmasens seit 11. März den kritischen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten hat. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließlich 31. März.