Eigentlich war es nur als nette Geste an seine Frau gedacht, mittlerweile hat der ehemalige Annweilerer Bürgermeister eine neue Berufung gefunden: als Masseur. Zum Geld verdienen macht er es nicht, vielmehr will Thomas Wollenweber mit seinen Enspannungsfähigkeiten etwas für den guten Zweck tun. Was hinter der neuen Betätigung des 58-Jährigen steckt, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.