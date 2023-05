In der Nacht vom Freitag sind die 14 Keramiktafeln von Kunststar Markus Lüpertz zum Thema „Genesis“ in der unterirdischen Karlsruher Stadtbahn enthüllt worden – vom Künstler selbst. Unter den wenigen geladenen Gästen, darunter die badische Landesbischöfin Heike Springhart, war auch der wegen seiner Nähe zum russischen Machthaber Putin höchst umstrittene Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Für die mitternächtliche Vernissage wurde der Bahnverkehr im gesamten U-Bahn-Tunnel bis vier Uhr morgens eingestellt. „Die U-Bahn ist eine Röhre und bereit für eine Fahrt durch die Unterwelt, eine schöpferische Reise vom Dunkel ins Licht“, sagte Lüpertz, der am Dienstag 82 Jahre alt wurde, bei der Vernissage. Er wolle mit seinen Bildern keine politische Aktualität, sondern Atmosphäre vermitteln und die Menschen berühren, so der Künstler. Die Untergrund-Kunst soll von nun an sechs Jahre lang rund um die Uhr an 365 Tagen beidseitig an sieben Haltestellen anstelle von acht Quadratmeter großen Werbeplakaten zu sehen sein. Die Kosten von einer Million Euro wurden durch Spenden und Sponsoren aufgebracht (wir berichteten mehrfach).