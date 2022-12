Einige Züge der Regionalbahn-Linie von Kaiserslautern über Rockenhausen nach Bingen erreichen im neuen Jahresfahrplan 2023, der ab 11. Dezember gilt, schneller Bad Kreuznach, weil der Aufenthalt in Bad Münster abgekürzt wird. Dafür fahren sie auf der Alsenzbahn etwas früher. Ein Beispiel: bisher Abfahrt in Rockenhausen um 11.01 Uhr, Ankunft in Bad Kreuznach um 11.37 Uhr, künftig Abfahrt in Rockenhausen um 11.00 Uhr, Ankunft in Bad Kreuznach um 11.29 Uhr. Dagegen haben Züge der Linie RE 17 von Kaiserslautern über Rockenhausen nach Koblenz künftig einen längeren Aufenthalt in Bad Münster. In der Nord-Süd-Richtung entstehen dadurch neue schnelle Verbindungen von Mainz nach Rockenhausen und Winnweiler mit Umsteigen in Bad Münster am selben Bahnsteig um 14.27 Uhr und um 16.27 Uhr ab Mainz.

Näheres zum neuen Bahnfahrplan finden Sie hier.