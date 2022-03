Die Bahnstrecke zwischen Winnweiler und Rockenhausen ist am Samstag, 12. März, und Sonntag, 13. März, wegen Bauarbeiten gesperrt. Statt Zügen fahren Busse.

Wegen der längeren Fahrzeiten der Ersatzbusse ändern sich auch die Fahrzeiten auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Winnweiler. Wer beispielsweise von Kaiserslautern nach Alsenz fahren will, muss zweimal umsteigen. Erst in Winnweiler in den Ersatzbus nach Rockenhausen und dann in Rockenhausen wieder in den Zug nach Bad Kreuznach. Nähere Informationen findet man in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de , die entsprechend aktualisiert ist. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist aus Platzgründen nicht möglich.