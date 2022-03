Die erste Infektion mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz am 26. Februar 2020 nachgewiesen worden. Keinen Monat später wurden am 16. März aus Sorge vor der raschen Ausbreitung die Schulen geschlossen. Zwei weitere Tage später folgten auch viele Geschäfte, Kneipen und Freizeiteinrichtungen wie Kinos und Museen. Größere Feiern wurden im Kampf gegen das Virus untersagt. Vom 21. März an waren auch Versammlungen von mehr als fünf Menschen verboten, Restaurants mussten geschlossen bleiben. Erstmals gelockert wurde ab dem 4. Mai. Was hat der Lockdown gebracht, was sind die Lehren daraus? Zum Artikel