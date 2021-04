Die vom Oberbürgermeister am Montag erlassene, am Donnerstag in Kraft getretene Allgemeinverfügung mit Ausgangssperren für das Zweibrücker Stadtgebiet tritt heute noch, Freitag, 24 Uhr, außer Kraft. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Freitagabend. Von Mitternacht an sei die Ausgangssperre aufgehoben. Sie galt nach der Verfügung wegen tageweise über die Marke von 100 gestiegener Inzidenzien von 21 Uhr bis morgens 5 Uhr.

Weil Zweibrücken nach der bundesgesetzlichen Regelung zuletzt nicht an drei Tagen in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschreite, gelte am Samstag und den Folgetagen auch nicht eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Maßgeblich mit der Meldung des Robert-Koch-Institutes morgen, Samstag, überschreite Zweibrücken die 100er-Marke aber wieder: 114. Folgen im Anschluss zwei weitere „100er“-Tage, dann treten erst am übernächsten Tag härtere Beschränkungen, auch Ausgangssperren, in Kraft, erläutert Oberbürgermeister Wosnitza.

Bis auf Weiteres kann in Zweibrücken am Samstag (unter Vorbehalt des Erlasses der angekündigten 19. Corona-Bekämpfungsordnung Rheinland-Pfalz) wieder die Außengastronomie öffnen, der Einzelhandel wieder mit der Beschränkung von einem Kunden, einer Kundin pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach Terminvereinbarung bedienen; Fitnessstudios dürfen öffnen, für den Sport gibt es Erleichterungen; auch Nagel-, Tattoo- und Piercing-Studios dürfen unter Einhaltung der Hygiene-Auflagen ihrem Gewerbe nachgehen.

Stand Freitag die Regeln für Rheinland-Pfalz.