Die pfälzischen Ausrufe „Alleweil geht’s los!“ und „Alleweil heert’s uff!“ handeln nicht von Anfängen und Enden. Es geht um Ärger, der sich ganz plötzlich Bahn bricht. Das Wörtchen „alleweil“ lässt es nämlich gerne knallen.

Es ist keine revolutionäre Erkenntnis, aber doch eine erwähnenswerte: Wer Redewendungen wörtlich nimmt, erleidet in aller Regel Schiffbruch. Bildlich gesprochen natürlich, nicht auf hoher See. Das wissen sowohl Hochdeutschsprecher, die zum Beispiel Hals- und Beinbruch wünschen, als auch Pfälzerinnen und Pfälzer, die „Kumm, geh fort!“ sagen. Es ist nicht so gemeint, wie es sich anhört. Recherchen von „Saach blooß“ belegen zweifelsfrei: Die Aufforderung „Kumm, geh fort!“ hat noch niemals dazu geführt, dass jemand herangenaht ist, noch dass jemand wieder von dannen gezogen ist.

Ähnlich ist es mit „Alleweil geht’s los!“ und „Alleweil heert’s uff!“ Mit „anfangen“ und „enden“ haben die beiden Redensarten praktisch nichts zu tun. Soeben“, „jetzt“, „in diesem Moment“ lauten die Übersetzungen von „alleweil“ ins Hochdeutsche. Das Wörtchen „alleweil“ kann aber noch viel mehr. Denn manchmal verweist es auch auf einen Zeitraum: „Alleweil sinn Fußballtrikots in Pink modern“.

Noch erstaunlicher wird „alleweil“, wenn man sich den Eintrag im Duden anschaut. Von den Pfälzer Bedeutungen „soeben“ oder „heutzutage“ steht dort nichts, auch nichts vom Sprachraum Pfalz.

Die vollständige „Saach blooß“-Folge aus der RHEINPFALZ am SONNTAG lesen Sie hier: „Alleweil geht’s los! “ – Wenn Pfälzern der Kragen platzt