Wie hat die Pfalz gewählt? Wer hat die Direktmandate in den Wahlkreisen geholt? Welche Partei hat wo Stimmen verloren, welche gewonnen und wie sind die Ergebnisse einzuordnen? Auf rheinpfalz.de und in unserem Liveblog gibt es die aktuellen Zahlen, Grafiken und Analysen der Bundestagswahl. Die Redakteure sind in Berlin und Mainz unterwegs, um Stimmungen einzufangen. Auch in den Tagen danach wird es auf rheinpfalz.de sowie rheinpfalz.de/bundestagswahl umfangreiche Analysen zu den Auswirkungen geben. Natürlich auch wie gewohnt in der gedruckten Ausgabe und der App.