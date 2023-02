OB entschuldigt sich: Bin bei Spardebatte übers Ziel hinausgeschossen

Mit ihrer Grundsatzrede am Montag in der Stadtratssitzung sei sie übers Ziel hinausgeschossen. Das erklärt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in einer Stellungnahme zur aktuellen Spardebatte und der ihr gegenüber geäußerten Kritik – verbunden mit einer offiziellen Entschuldigung. Zum Artikel

Erdölförderung in der Pfalz: Ist unser Grundwasser in Gefahr?

Wasser ist wegen der zunehmenden Trockenheit inzwischen umso kostbarer. Bisher hieß es, bei der Erdölförderung in der Pfalz sei kein Grundwasser betroffen. Nun sagt das Wirtschaftsministerium in Mainz: Es könnte doch anders sein. Zum Artikel

Bombenfund: Zugstrecke und A5 bei Rastatt gesperrt

Wegen der geplanten Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitagabend die Autobahn 5 bei Rastatt sicherheitshalber zeitweise gesperrt werden. Zum Artikel

Bundesgartenschau 2023: Die wichtigsten Besucher-Infos vorab

Die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim startet im April – der Parkbesuch kann geplant werden. Alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Preisen, dem Vorverkauf, der Anfahrt oder dem Mitbringen von Kindern, Hunden und Fahrrädern. Zum Artikel

Großbrand im Jungbusch

Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch hat am Freitagnachmittag ein leerstehendes Gebäude lichterloh gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst nur im Dachstuhl. Das Feuer habe sich dann rasch auf die unteren Stockwerke ausgebreitet. Zum Artikel

Spanischer Modeschöpfer Paco Rabanne ist tot

Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in Frankreich gestorben. Der Modeschöpfer hatte einen Hang zu futuristischen Entwürfen. Seine Kleider wurden unter anderem von Brigitte Bardot und Jane Fonda getragen. Zum Artikel

Bluttat in Oggersheim: Wie sich die Eltern eines Opfers auf den Prozess vorbereiten

Gut 100 Tage nach der Ermordung zweier Handwerker in Oggersheim beginnt am Landgericht Frankenthal in sechs Tagen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Er soll in blinder Wut zugestochen haben. Die Eltern eines Opfers ringen mit sich, ob sie sich der juristischen Aufarbeitung stellen. Der Schmerz sitzt immer noch zu tief. Zum Artikel

Nürburgring kauft Flughafen Hahn

Der Nürburgring hat den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn gekauft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Freitag ist kürzlich ein notarieller Vertrag über einen Kaufpreis von rund 20 Millionen Euro unterschrieben worden. Zum Artikel