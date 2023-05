Das Unterseeboot U17 kommt ins Technik-Museum Speyer. Dort wird der 500-Tonnen-Koloss darauf vorbereitet, als Exponat im Museum in Sinsheim ausgestellt zu werden. Dafür geht es von Kiel in die Nordsee und dann auf dem Rhein nach Süden. Während in Sinsheim die Ankunft sehnsüchtig erwartet wird, regt sich in Speyer wegen Rodungen im Auwald Widerstand. Hier finden Sie alle Entwicklungen im Überblick.