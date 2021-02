Seine eigenen Sprechstunden-Helferinnen ließen den Frauenarzt auffliegen, um den es in der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht. Nachdem sie in einer Schublade seines Behandlungsstuhls eine Digitalkamera entdeckt hatten, gingen sie im Spätsommer 2011 zur Polizei. Die durchsuchte daraufhin die Praxis in einer Vorderpfälzer Kleinstadt, entdeckte auf Computern, externen Festplatten und CDs etwa 380.000 heimlich gemachte Intimbilder von Patientinnen.

1850 betroffene Frauen

Nachdem die Beamten mehrfach abgespeicherte Dateien aussortiert hatten, blieben noch etwa 36.000 Aufnahmen übrig. Eine Ermittlungsgruppe ordnete die Bilder in langwieriger Kleinarbeit den jeweiligen Patientinnen zu. Am Ende waren etwa 1850 Frauen identifiziert. Und im Herbst 2013 musste sich der Mann vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten.

Ein paar kurze Videoaufnahmen

Im Gespräch mit Uwe Renners, dem Stellvertretenden RHEINFALZ-Chefredakteur Digitales, berichtet der Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann nun zum Beispiel, wie der Gynäkologe damals im für ihn ungeheuer peinlichen Prozess aufgetreten ist. Und wie der Mediziner bestraft wurde. Und warum es im Verfahren besonders um ein paar kurze Videoaufnahmen ging, die bei den Ermittlungen zwischen den vielen Foto-Dateien entdeckt worden waren.

Kostenlos abrufbar ist das neue journalistische Format zum Hören im Webplayer auf rheinpfalz.de sowie auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder Castbox. Dort gibt es auch die weiteren Folgen zu spannende, brutale, skurrile und witzige Kriminalfälle aus der Pfalz – zum Beispiel über einen Polizisten, der als Bankräuber verurteilt wurde. Und über einen Sexbetrüger aus dem Leiningerland, der Frauen mit aberwitzigen Geldversprechen ins Bett lockte.