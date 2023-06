Jetzt kostenlos für den Crime-Newsletter anmelden!

In der Pfalz werden laufend Verbrechen verübt – ob von Geldautomatensprengern oder Radikalen. Doch wie kann ich mich und mein Umfeld vor Verbrechen schützen? Wie geht die Polizei vor? All diese Fragen wollen die RHEINPFALZ-Redakteure im Crime-Newsletter „Alles Böse“ klären.

Und wir wollen hinter die Kulissen schauen: Wie fühlt es sich an, von der Polizei festgenommen zu werden und in einer Zelle eingesperrt zu sein? Außerdem geschehen immer wieder kuriose Kriminalfälle in der Pfalz, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Deshalb liefern wir neben den spannendsten Crime-Geschichten auch das kurioseste Blaulicht der vergangenen Tage. Alle 14 Tage lesen Sie alles rund um Kriminalität und Sicherheit in der Pfalz in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im nächsten Newsletter am 20. Juni geht es vor allem um das Thema Sicherheit. Anscheinend fühlen sich viele Pirmasenser nicht sicher in ihrer Stadt. Wir klären, was man gegen die Angst tun kann und was im Ernstfall wirklich hilft. Der Newsletter ist kostenlos und für die Anmeldung brauchen Sie kein Abonnement der RHEINPFALZ.

Jetzt kostenlos für den Crime-Newsletter anmelden!