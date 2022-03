Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Reicht der Amtsbonus von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) oder wird die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger das kleinste Bundesland zukünftig regieren? Alle Entwicklungen, Prognosen und Hochrechnungen am Wahlabend finden Sie in unserem Liveblog.