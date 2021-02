Weit über 100 Personen, meist Familien mit Kindern, haben am vergangenen Sonntag bewusst die Sperrung des Alla-Hopp-Spielplatzes missachtet. Die Polizei Germersheim ist in Amtshilfe für das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung eingeschritten und hat Platzverweise erteilt. Gegen 17.30 Uhr war die Polizei mit einer Streife nochmals vor Ort und hat erneut etwa 20 Personen angetroffen, denen ebenfalls Platzverweise ausgesprochen wurden. Der Kreisverwaltung wurde dieser Vorfall gemeldet, die Polizei geht aber davon aus, dass keine Bußgelder verhängt werden, weil es zu viele Menschen waren.

Seit November 2020 gesperrt

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde hatte am Sonntag keine Einsatzkräfte zur Verfügung, weshalb sie die Polizei um Amtshilfe gebeten hatte, wie uns auf Nachfrage mitgeteilt wurde. Vermutlich habe die „Explosion des Frühlingswetters“ und die Corona-Müdigkeit die Bürger dazu veranlasst, derart unverantwortlich das Betretungsverbot bewusst zu missachten, so ein Polizeisprecher. Einerseits sei dies verständlich nach der langen Zeit der Einschränkungen des „Eingesperrtseins“, was besonders die Familien betreffe, die in einer Mietwohnung ohne Balkon, Terrasse oder Garten wohnen. Dennoch, so das Ordnungsamt, sollten die Bürger gerade jetzt, wo Virus-Mutanten vermehrt auftreten und die Oberhand über die Pandemie gewinnen, vernünftig sein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und mit ihrem Verhalten dazu beitragen, dass bald wieder „ein normales Leben möglich sein wird“. Der Alla-Hopp-Spielplatz ist schon seit Anfang November 2020 gesperrt, weil der Gemeinde das Ansteckungsrisiko „einfach zu groß“ war, wie Ortsbürgermeister Reiner Hör damals sagte. Daraufhin wurden alle offiziellen Zugänge mit Bauzäunen versperrt und Hinweisschilder angebracht. In Deidesheim wird nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr die Anlage nur unter der Woche geöffnet bleiben.