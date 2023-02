Die Lärmschutzwand, die nach der Klage eines Anliegers künftig die Alla-Hopp-Anlage in Grünstadt gegenüber der Wohnbebauung im Norden und Nordosten abschirmen soll, wird die Stadt rund 425.300 Euro kosten. Dieser Betrag steht in der Offerte des wirtschaftlichsten Bieters, der Modica-Bau GmbH aus Frankenthal, und ist durch einen Posten im Haushalt gedeckt. Die 45 Meter lange, zwischen 4,5 und fünf Metern hohe Einfriedung besteht aus einer feuerverzinkten Gitterkonstruktion mit Textileinlage, die bepflanzt wird. Dafür ist eine Bewässerungseinrichtung vorgesehen. Im nördlichen Bereich sollen zur Auflockerung Acrylglaselemente eingesetzt werden. Die Wand soll es ermöglichen, das Freizeitgelände auch an Sonn- und Feiertagen ohne Einschränkungen zu nutzen. Um sie aufstellen zu können, sind Spielgeräte, Findlinge und Sträucher vorübergehend zu entfernen. Der Grünstadter Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstag keine Empfehlung an den Stadtrat abgegeben, sondern die Angelegenheit in die Fraktionen zurückverwiesen. Auf Nachfrage aus dem Gremium sagte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU): „Die Bauarbeiten sollen laut Ausschreibung noch vor den Sommerferien abgeschlossen sein.“