Die Stadt Mannheim erlässt für den Jungbusch ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf von Alkohol an Wochenenden. Gaststätten sei es aber nach wie vor gestattet, im Gastronomie- und Außenbereich Alkohol auszuschenken. Das Verbot soll schon ab heute gelten.

Das beschränkte Alkoholverkaufsverbot steht am Ende von einigen Maßnahmen, mit denen sich die Stadt in den vergangenen Wochen bemüht hat, auf die Situation im Jungbusch zu reagieren. „Neben dem wochenlangen Einsatz von sogenannten „Nachtschicht-Mitarbeitern“ und der erheblichen Präsenz von Polizei und städtischen Vollzugskräften hat die Stadt mit Plakaten und in zahlreichen Gesprächen versucht, die Situation unter Ausgleich der verschiedenen Interessen zu befrieden“, betont Sicherheitsdezernent und Erster Bürgermeister Christian Specht. „Mit diesen Schritten ist es leider nicht gelungen, das erhebliche Störungsaufkommen zu reduzieren. Der Erlass des Alkoholverkaufsverbotes ist daher notwendig.“

Hohes Bußgeld für Verstoß

Begünstigt durch die coronabedingte Schließung der Clubs hatte das Ausgehviertel Jungbusch besonders an den Wochenenden eine starke Anziehungskraft auf Nachtschwärmer aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der Promenade und den Freiflächen am Verbindungskanal sowie am Quartiersplatz tummelten sich teilweise mehrere hundert Menschen. Zahlreiche Anwohnerbeschwerden aufgrund von Ruhestörungen waren die Folge. Zugleich mussten Polizei und Stadt feststellen, dass mit steigendem Alkoholpegel die in der Corona-Verordnung des Landes vorgeschriebenen Abstandsregelungen missachtet wurden. Die zunehmende Enthemmung durch Alkohol führte außerdem zu einem aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten.

Michael Scheuermann vom Quartiermanagement Jungbusch unterstützt den Entschluss des Alkoholverkaufsverbots. Dieser Schritt sei nötig, um die Interessen beider Parteien zu vertreten und die Balance zwischen dem Nachtleben und den Bedürfnissen der Bewohner im Jungbusch wieder herzustellen.

Das Verbot gilt ab dem 11. September zunächst bis zum 4. Oktober 2020. Demnach darf am Freitag und Samstag von 22 bis 6 Uhr des Folgetages kein Alkohol mehr im Straßenverkauf angeboten werden. Wer als Verkaufender gegen das Verbot an Wochenenden nach 22 Uhr verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro bezahlen.