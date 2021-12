Einer speziellen Herausforderungen wollten sich zwei Jugendliche am frühen Mittwochmorgen in Kaiserslautern stellen. Sie fielen einer besorgten Bäckerei-Verkäuferin auf, weil sie sich offenbar alkoholisiert im Laden herumdrückten, aber nichts kaufen wollten, deshalb weggeschickt wurden und danach frierend in der Kälte herumstanden. Schließlich rückten Polizisten an, die sich um Aufklärung bemühten.

Betrunken in den Unterricht

Ergebnis ihres Gesprächs mit dem 17- und dem 18-Jährigen: Die Jugendlichen wollten sich einer „Challenge“ stellen und hatten mit ihren Klassenkameraden verabredet, dass sie betrunken zum Unterricht kommen. Den Zwischenstopp in der Bäckerei hatten sie eingelegt, weil es dafür noch recht früh und zugleich empfindlich kalt war. Die Beamten berichten: „Mit Blick auf die Uhr und das Thermometer machten sich die beiden dann doch noch mal auf den Heimweg, um die Restzeit bis zum Schulbeginn im Warmen zu verbringen. Ob sie pünktlich zum Unterricht auftauchten, ist nicht bekannt.“